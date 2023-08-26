Водолазы нашли светящихся животных в глубине легендарного озера на Алтае

В биосферном заповеднике отметили, что эти организмы типичны для морей и океанов

26 августа 2023, 10:00, ИА Амител













Фото Романа Воробьева и Татьяны Клименко / vk.com/altzapovednik

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сфотографировали в глубинах Телецкого озера биолюминесцентных гаммарусов.

Как сообщили на странице охраняемой территории во "ВКонтакте", дайверы встретили в водоеме таких животных впервые.

Также отметили, что эти организмы типичны для морей и океанов, а излучаемый ими свет нужен привлечения партнеров, коммуникации, добычи и отпугивания хищников.