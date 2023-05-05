Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле

Это позволит уменьшить нагрузку на очистные фильтры

05 мая 2023, 12:27, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLrxsBar

Очистка водовода / "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле прочистили участок водовода, по которому осуществляется подъём воды на первом речном водозаборе. Работы провёл "Росводоканал Барнаул" при помощи группы водолазов из Новосибирска.

"Представители компании-подрядчика сначала обследовали часть сооружения, которая находится в русле реки, затем провели очистку оголовка водовода, сороудерживающих решёток, а также водоприёмной камеры, через которые вода из Оби попадает на первый речной водозабор. Водолазы трудились несколько недель, все поставленные задачи выполнили", – рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Это поможет снизить нагрузку на фильтры очистных сооружений. Работы обошлись водоканалу в 4,95 млн рублей.

Очистка водовода / "Росводоканал Барнаул"

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