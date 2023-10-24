Водоочистные сооружения в Барнауле модернизируют впервые почти за 60 лет

Запланировано внедрение дополнительных методов очистки речной воды

24 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водопроводные очистные сооружения № 1 в Барнауле модернизируют впервые почти за 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что систему ввели в эксплуатацию в 1965 году, но после этого здесь проходили только локальные ремонты. Проведение модернизации запланировано на период с 2023 по 2026 год. Стоимость работ составит около 740 млн рублей.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе "Росводоканал Барнаул", 740 млн рублей - это сумма без НДС. С налогом затраты составят 887 млн рублей.

В планах модернизация железобетонных конструкций, отстойников и фильтров, замена стального трубопровода на полиэтиленовый. Также планируют провести автоматизацию технологических процессов.