Водоочистные сооружения в Барнауле модернизируют впервые почти за 60 лет
Запланировано внедрение дополнительных методов очистки речной воды
24 октября 2023, 16:18, ИА Амител
Водопроводные очистные сооружения № 1 в Барнауле модернизируют впервые почти за 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что систему ввели в эксплуатацию в 1965 году, но после этого здесь проходили только локальные ремонты. Проведение модернизации запланировано на период с 2023 по 2026 год. Стоимость работ составит около 740 млн рублей.
Как уточнили amic.ru в пресс-службе "Росводоканал Барнаул", 740 млн рублей - это сумма без НДС. С налогом затраты составят 887 млн рублей.
В планах модернизация железобетонных конструкций, отстойников и фильтров, замена стального трубопровода на полиэтиленовый. Также планируют провести автоматизацию технологических процессов.
"Сооружения питают 95% жителей Барнаула. Запланировано внедрение дополнительных методов очистки речной воды", – сказали в пресс-службе водоканала.
Комментарии 0