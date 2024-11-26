Водоснабжение, пропавшее в результате аварии в Барнауле, восстанавливается

Уже в ближайший час давление в трубах должно достичь нормативных параметров

26 ноября 2024, 22:09, ИА Амител

Коммунальная авария в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Водоснабжение, пропавшее в результате коммунальной аварии на водопроводе на Павловском тракте, восстанавливается. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Отмечается, что уже в ближайший час давление в трубах должно достичь нормативных параметров.

"По всем вопросам по восстановлению подачи воды барнаульцы могут обратиться в единую диспетчерскую службу города по телефону 29-91-99 или барнаульский водоканал – 500-101", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что авария произошла сегодня утром. Без воды остались сотни домов в трех районах краевой столицы. Изначально сообщалось, что устранить поломку должны к утру следующего дня.