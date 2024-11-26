Водоснабжение, пропавшее в результате аварии в Барнауле, восстанавливается
Уже в ближайший час давление в трубах должно достичь нормативных параметров
26 ноября 2024, 22:09, ИА Амител
Водоснабжение, пропавшее в результате коммунальной аварии на водопроводе на Павловском тракте, восстанавливается. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
Отмечается, что уже в ближайший час давление в трубах должно достичь нормативных параметров.
"По всем вопросам по восстановлению подачи воды барнаульцы могут обратиться в единую диспетчерскую службу города по телефону 29-91-99 или барнаульский водоканал – 500-101", – добавили в пресс-службе.
Напомним, что авария произошла сегодня утром. Без воды остались сотни домов в трех районах краевой столицы. Изначально сообщалось, что устранить поломку должны к утру следующего дня.
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