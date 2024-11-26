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Водоснабжение в Барнауле полностью восстановлено после крупной аварии

Работы провели с опережением графика и при сложных условиях

26 ноября 2024, 23:12, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

Водоснабжение в Барнауле полностью восстановлено в 22:35. Об этом сообщил "Росводоканал Барнаул" в Telegram-канале.

"Несмотря на сложные условия работы – демонтаж поврежденной задвижки аварийные бригады вели параллельно с откачкой воды из котлована, – специалисты "Росводоканала Барнаул" устранили повреждение с опережением графика", – заявили в ресурсоснабжающей организации.

Жителей Барнаула поблагодарили за терпение, поддержку и понимание.

Напомним, что авария произошла сегодня утром. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей города (985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц).

Барнаул коммунальная авария
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Комментарии 4

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о как!

00:03:50 27-11-2024

а у нас до сих пор никакой воды в кране нет!

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Гость

07:59:36 27-11-2024

Напора нет. Еле бежит

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Гость

09:10:42 27-11-2024

Оставили на морозе все трубы и арматуру, вот и расперло. А если бы даванул мороз -30? Хотя еще есть шанс проверить... Подождем, закрывать коммуникации не будемс...

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Гость

15:40:15 27-11-2024

спасибо огромное. вчера посидела в уютном офисе, потом на водителе до фитнесклуба, понежилась в сауне, поплавала в бассейне, потом массажик, душ и домой на водителе. а дома оказывается воды не было, уборщица сказала. так быстро устранили, спасибо большое

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