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Водоснабжение в центре Барнаула восстановили после продолжительных работ

Все повреждения специалисты устранили к 00:00 14 января

14 января 2025, 07:45, ИА Амител

Устранение повреждения на водопроводе / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Устранение повреждения на водопроводе / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой здания на центральных улицах остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

"Водоснабжение восстановлено", – заявил "Росводоканал Барнаул".

Работы по ликвидации неисправностей специалисты завершили в 00:00 14 января.

Напомним, днем 13 января по адресу ул. Молодежная, 38, произошло повреждение водопровода диаметром 200 мм. Из-за этого холодное водоснабжение ограничили по некоторым адресам в центре города.

Барнаул авария коммунальная авария вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 3

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Гость

08:04:52 14-01-2025

Как обычно с опозданием

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Илья

08:24:05 14-01-2025

Не правда, на социалистическом 112 все ещё нет холодной воды. Позорище.

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Гость

09:04:09 14-01-2025

мужик с резаком про ТБ не слышал...

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