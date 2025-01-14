Водоснабжение в центре Барнаула восстановили после продолжительных работ
Все повреждения специалисты устранили к 00:00 14 января
14 января 2025, 07:45, ИА Амител
Устранение повреждения на водопроводе / Фото: "Росводоканал Барнаул"
В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой здания на центральных улицах остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.
"Водоснабжение восстановлено", – заявил "Росводоканал Барнаул".
Работы по ликвидации неисправностей специалисты завершили в 00:00 14 января.
Напомним, днем 13 января по адресу ул. Молодежная, 38, произошло повреждение водопровода диаметром 200 мм. Из-за этого холодное водоснабжение ограничили по некоторым адресам в центре города.
08:04:52 14-01-2025
Как обычно с опозданием
08:24:05 14-01-2025
Не правда, на социалистическом 112 все ещё нет холодной воды. Позорище.
09:04:09 14-01-2025
мужик с резаком про ТБ не слышал...