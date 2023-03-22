Воду вместо бензина залили на заправке сибирячке. Видео с кусками льда из бензобака

Менеджер заправки объяснила, почему так произошло и пообещала возместить ущерб

22 марта 2023, 10:42, ИА Амител

Жительнице Красноярска на АЗС залили воду вместо бензина, в итоге машину придётся ремонтировать, сообщает Telegram-канал "Бал дебютанток".

"Не получилось даже уехать с заправки. Знаю уже про четыре такие случая. Машина в сервисе, прогнозы не очень утешительные: замена бензонасоса, ещё и форсунки на замену", – рассказала женщина.

В сервисе сняли на видео, как вынимали из бака куски льда. С сибирячкой уже связалась менеджер с заправки и пояснила, что "у них произошла разгерметизация", также пообещала возместить ущерб.

Официальный комментарий сети АЗС "Газпромнефть":

"19 марта на АЗС в г. Красноярске, ул. Партизана Железняка, 40, произошла частичная разгерметизация трубопровода с АИ-95 на двух колонках. Реализация топлива была оперативно остановлена. Клиентам АЗС будут компенсированы расходы на заправку и сервисное обслуживание автомобилей. На АЗС ведутся технические работы".