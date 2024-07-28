Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина

По словам военного эксперта, его уже обменяли

28 июля 2024, 15:51, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Grey Zone

Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

В ночь с 27 на 28 июля колонна "вагнеровцев" и правительственных войск Мали патрулировали пустыню на севере страны. Они попали в засаду сепаратистов-туарегов движения "Координация движений Азавада", связанного с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация). По ряду данных, жертвами стали не менее 20 бойцов.

По сведениям Рожина, большое число правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен, однако их удалось обменять. Среди пленных был и Лотос, которого, по словам специалиста, уже обменяли.