Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина
По словам военного эксперта, его уже обменяли
28 июля 2024, 15:51, ИА Амител
Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.
В ночь с 27 на 28 июля колонна "вагнеровцев" и правительственных войск Мали патрулировали пустыню на севере страны. Они попали в засаду сепаратистов-туарегов движения "Координация движений Азавада", связанного с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация). По ряду данных, жертвами стали не менее 20 бойцов.
По сведениям Рожина, большое число правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен, однако их удалось обменять. Среди пленных был и Лотос, которого, по словам специалиста, уже обменяли.
16:21:24 28-07-2024
туарегов запретить
18:31:16 28-07-2024
Гость (16:21:24 28-07-2024) туарегов запретить... Фольксвагенов?
18:53:46 28-07-2024
Гость (16:21:24 28-07-2024) туарегов запретить... А лучше на кол их)))
18:58:57 28-07-2024
Фольксванкнов Туарегов уже запретили.
19:35:25 28-07-2024
За Африкой, уважаемые, следим внимательно.
Внимательнее чем за Трампом и конями.