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Военкор Татаринов заявил, что потери Украины превысили 500 тысяч человек

И это оценка лишь по некрологам

01 ноября 2024, 22:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Joy Real
Фото: unsplash.com / Joy Real

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по официально опубликованным некрологам достигли отметки 524 тысячи человек. Как сообщает "КП", об этом заявил военный блогер Руслан Татаринов.

По словам эксперта, он считает украинские потери с помощью специальной программы, а данные публикуют сами украинцы. При этом показатель 524 тысячи Татаринов назвал "вероятно заниженными". Он связал это с тем, что ежедневные потери ВСУ до Южно-Донбасской операции составляли 400-500 человек, а сейчас выросли до 600-700 некрологов ежедневно.

Военкор добавил, что точные данные известны лишь самим украинцам. При этом Татаринов отметил, что видя ситуацию изнутри "они бегут страшно", поскольку "все понимают".

украина спецоперация

Комментарии 5

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Гость

01:43:59 02-11-2024

«В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье»»,

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Гость

06:46:57 02-11-2024

В Афганистане безвозвратные потери личного состава около 15 000 человек. А теперь вдумайтесь, какая это трагедия для двух государств.

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гость

19:02:58 02-11-2024

Гость (06:46:57 02-11-2024) В Афганистане безвозвратные потери личного состава около 15 ... забыли добавить что это за 10 лет войны

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Гость

06:55:56 02-11-2024

При наступление потери еще больше.

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Гость

08:21:47 02-11-2024

Ну если правда

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