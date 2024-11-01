Военкор Татаринов заявил, что потери Украины превысили 500 тысяч человек
И это оценка лишь по некрологам
01 ноября 2024, 22:41, ИА Амител
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по официально опубликованным некрологам достигли отметки 524 тысячи человек. Как сообщает "КП", об этом заявил военный блогер Руслан Татаринов.
По словам эксперта, он считает украинские потери с помощью специальной программы, а данные публикуют сами украинцы. При этом показатель 524 тысячи Татаринов назвал "вероятно заниженными". Он связал это с тем, что ежедневные потери ВСУ до Южно-Донбасской операции составляли 400-500 человек, а сейчас выросли до 600-700 некрологов ежедневно.
Военкор добавил, что точные данные известны лишь самим украинцам. При этом Татаринов отметил, что видя ситуацию изнутри "они бегут страшно", поскольку "все понимают".
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19:02:58 02-11-2024
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При наступление потери еще больше.
08:21:47 02-11-2024
Ну если правда