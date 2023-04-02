Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в питерском кафе

По словам очевидцев, взрывчатка была заложена в статуэтку, которую принесла с собой девушка

02 апреля 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге в кафе на Университетской прогремел взрыв. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, вечером в заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва он погиб. Данные о пострадавших уточняются.

Очевидцы рассказывают, что взрывчатку в статуэтке принесла в заведение девушка. Подарок вручили самому Татарскому.

От взрыва в заведении выбило окна, на месте работают правоохранители.