Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в питерском кафе
По словам очевидцев, взрывчатка была заложена в статуэтку, которую принесла с собой девушка
02 апреля 2023, 23:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Санкт-Петербурге в кафе на Университетской прогремел взрыв. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, вечером в заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва он погиб. Данные о пострадавших уточняются.
Очевидцы рассказывают, что взрывчатку в статуэтке принесла в заведение девушка. Подарок вручили самому Татарскому.
От взрыва в заведении выбило окна, на месте работают правоохранители.
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