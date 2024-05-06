Военному из Барнаула, убившему знакомого, добавили 5 лет за уклонение от службы
Мужчина покинул службу и успел совершить тяжкое преступления из-за подозрения в краже денег
06 мая 2024, 22:37, ИА Амител
Барнаульский гарнизонный суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
Согласно данным суда, военнослужащий Алексей Лисничук хотел отдохнуть от службы и 22 июля 2023 года не явился в воинскую часть в установленное время.
А 25 июля, находясь в пьяном виде, заподозрил знакомого в хищении денег. Он схватил нож и ударил мужчину в правую голень, после избил его ботинком по голове и ударил кулаком по лицу. 4 августа Лисничук вернулся в часть добровольно.
Потерпевший скончался. 25 января 2024-го по этому факту ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.
Сложив оба наказания, суд приговорил Лисничука к 13 годам колонии строгого режима.
08:11:17 07-05-2024
"Сложив оба наказания, суд.. " - точно можно складывать.. Можно консультацию юриста?