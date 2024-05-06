Военному из Барнаула, убившему знакомого, добавили 5 лет за уклонение от службы

Мужчина покинул службу и успел совершить тяжкое преступления из-за подозрения в краже денег

06 мая 2024, 22:37, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Барнаульский гарнизонный суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Согласно данным суда, военнослужащий Алексей Лисничук хотел отдохнуть от службы и 22 июля 2023 года не явился в воинскую часть в установленное время.

А 25 июля, находясь в пьяном виде, заподозрил знакомого в хищении денег. Он схватил нож и ударил мужчину в правую голень, после избил его ботинком по голове и ударил кулаком по лицу. 4 августа Лисничук вернулся в часть добровольно.

Потерпевший скончался. 25 января 2024-го по этому факту ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Сложив оба наказания, суд приговорил Лисничука к 13 годам колонии строгого режима.