Военнослужащим и силовикам повысят довольствие на 10,5%
Индексации подлежат оклады по воинским должностям и по званиям — как тех, кто служит по контракту, так и тех, кто служит по призыву
30 июня 2023, 20:33, ИА Амител
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить на 10,5% довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Индексации подлежат оклады по воинским должностям и по званиям – как тех, кто служит по контракту, так и тех, кто служит по призыву. Также оклады повысят сотрудникам Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системе и другим.
Кроме того, МВД должно будет учитывать увеличение довольствия при пересмотре пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членам их семей.
21:47:44 30-06-2023
Обязательно повысьте, а то майору (экс-начальнику райотдела ГИБДД) как раз не хватало, приходилось взятки брать. А лучше все отдайте, им нужнее.
22:02:27 30-06-2023
За победы?
02:32:17 01-07-2023
В это время надо повысить на 50%. Некомплект страшный.
15:35:48 01-07-2023
Если некомплект, то заставьте работать тех, кто в комплекте. Врачи и учителя же работают на 1,5-2 ставки.