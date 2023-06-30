Военнослужащим и силовикам повысят довольствие на 10,5%

Индексации подлежат оклады по воинским должностям и по званиям — как тех, кто служит по контракту, так и тех, кто служит по призыву

30 июня 2023, 20:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил увеличить на 10,5% довольствие военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов власти с 1 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексации подлежат оклады по воинским должностям и по званиям – как тех, кто служит по контракту, так и тех, кто служит по призыву. Также оклады повысят сотрудникам Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системе и другим.

Кроме того, МВД должно будет учитывать увеличение довольствия при пересмотре пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членам их семей.