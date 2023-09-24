Военную цензуру на сообщения, почту и телефонные разговоры ввели в ДНР

Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий

24 сентября 2023, 21:31, ИА Амител

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В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения и телефонные разговоры. Соответствующая информация опубликована в указе главы республики Дениса Пушилина.

Разработать и утвердить порядок контроля за соблюдением военной цензуры должны УФСБ, региональное Министерство связи и Министерство информации.

Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий.

Документ подписали еще 18 сентября, когда Пушилин был врио главы региона. Он вступает в силу с 24 сентября, пишет ТАСС.