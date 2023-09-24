Военную цензуру на сообщения, почту и телефонные разговоры ввели в ДНР
Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий
24 сентября 2023, 21:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения и телефонные разговоры. Соответствующая информация опубликована в указе главы республики Дениса Пушилина.
Разработать и утвердить порядок контроля за соблюдением военной цензуры должны УФСБ, региональное Министерство связи и Министерство информации.
Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий.
Документ подписали еще 18 сентября, когда Пушилин был врио главы региона. Он вступает в силу с 24 сентября, пишет ТАСС.
21:34:20 24-09-2023
Вот и хорошо .
22:08:56 24-09-2023
Гость (21:34:20 24-09-2023) Вот и хорошо .... Почувствуйте нашу заботу..
10:56:31 25-09-2023
В европке,свободной,цивилизованной и демократической уже давно свирепствует цензура на всё российское,начиная с людей,заканчивая,их автомобилями,их вкладами и так далее ).Всё потому что там прогресс и свобода...