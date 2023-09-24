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Военную цензуру на сообщения, почту и телефонные разговоры ввели в ДНР

Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий

24 сентября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения и телефонные разговоры. Соответствующая информация опубликована в указе главы республики Дениса Пушилина.

Разработать и утвердить порядок контроля за соблюдением военной цензуры должны УФСБ, региональное Министерство связи и Министерство информации.

Также в регионе ввели комендантский час, запретили проведение митингов, демонстраций и других мероприятий.

Документ подписали еще 18 сентября, когда Пушилин был врио главы региона. Он вступает в силу с 24 сентября, пишет ТАСС.

Мобильная связь

Комментарии 3

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Гость

21:34:20 24-09-2023

Вот и хорошо .

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Гость

22:08:56 24-09-2023

Гость (21:34:20 24-09-2023) Вот и хорошо .... Почувствуйте нашу заботу..

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Гость

10:56:31 25-09-2023

В европке,свободной,цивилизованной и демократической уже давно свирепствует цензура на всё российское,начиная с людей,заканчивая,их автомобилями,их вкладами и так далее ).Всё потому что там прогресс и свобода...

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