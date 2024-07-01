Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз
По словам одного из собеседников CNN, подобного уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере последние десять лет"
01 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта, вероятно, самой высокой "как минимум за 10 лет". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.
В частности, меры безопасности приняли на объекте в немецком Штутгарте. Там расположена штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США. По словам одного из собеседников телеканала, который находится на американской базе в Европе, подобного уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере, последние десять лет".
Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги. Вместе с тем он отметил, что военные постоянно оценивают множество факторов, которые влияют на безопасность американских военных за границей. Для этого командование часто принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.
09:11:35 01-07-2024
Может палестинцы?
09:12:41 01-07-2024
Могут быть хуситы, у них откуда-то гиперзвук взялся
12:53:14 01-07-2024
Гость (09:12:41 01-07-2024) Могут быть хуситы, у них откуда-то гиперзвук взялся... от сырости, наверное.
13:01:21 01-07-2024
Каво баяцца мирикосы?