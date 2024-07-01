Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз

По словам одного из собеседников CNN, подобного уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере последние десять лет"

01 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Американский военный / Фото: unsplash.com

Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта, вероятно, самой высокой "как минимум за 10 лет". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.

В частности, меры безопасности приняли на объекте в немецком Штутгарте. Там расположена штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США. По словам одного из собеседников телеканала, который находится на американской базе в Европе, подобного уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере, последние десять лет".

Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги. Вместе с тем он отметил, что военные постоянно оценивают множество факторов, которые влияют на безопасность американских военных за границей. Для этого командование часто принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.