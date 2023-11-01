Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 2 ноября

Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к ситуации и по возможности составлять маршрут с учетом ограничений

01 ноября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

2 ноября в Алтайском крае дважды перекроют участки Чуйского тракта. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ограничения связаны с движением военных колонн.

Так, с 09:00 до 09:30 проезд спланируют по маршруту ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт". В обратном направлении дорогу перекроют с 13:30 до 14:00.

Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к ситуации и по возможности составлять маршрут с учетом ограничений.