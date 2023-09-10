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Военные дважды перекроют трассу в Алтайском крае

Водителей просят заранее определять маршрут

10 сентября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

11 сентября в Алтайском крае дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничение будет действовать на следующих участках: 

– с 04:00 до 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – н.п. Баюновские Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха;

– с 20:00 до 22:00 по маршруту н.п. Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Баюновские Ключи – ЗАТО Сибирский.

Водителей просят заранее выстраивать маршрут.

Алтайский край Дороги

Комментарии 1

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Гость

21:35:59 10-09-2023

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