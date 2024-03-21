Военные перекроют два участка дорог в Алтайском крае 21 марта
Ограничения будут действовать с обеда до вечера
21 марта 2024, 09:25, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
Трассы из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 21 марта, сообщили в региональной ГИБДД.
Проезд для всех видов транспорта ограничат на двух участках:
- с 13:50 до 15:50 – Лесной – Бобровка – Рассказиха;
- с 16:00 до 18:30 – Налобиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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