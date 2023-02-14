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Военные перекроют трассу в Алтайском крае 14 февраля

Ограничение будет действовать с 12:30 до 14:10

14 февраля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 14 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение введут с 12:30 до 14:10 на участке: полевая позиция (граница Косихинского и Кытмановского районов) – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

В ведомстве при этом подчёркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Комментарии 2

  • Ни чё писать не будем Чтобы не посадили
    14 февраля, Гость   Ответить
  • полудурок, хуже чем дурак. Что ты болезный хотел этим сказать, поясни.
    14 февраля, Гость   Ответить
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