Военные перекроют трассу в Алтайском крае 14 февраля

Ограничение будет действовать с 12:30 до 14:10

14 февраля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 14 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение введут с 12:30 до 14:10 на участке: полевая позиция (граница Косихинского и Кытмановского районов) – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.

В ведомстве при этом подчёркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.