Военные перекроют трассу в Алтайском крае 14 февраля
Ограничение будет действовать с 12:30 до 14:10
14 февраля 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 14 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничение введут с 12:30 до 14:10 на участке: полевая позиция (граница Косихинского и Кытмановского районов) – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Налобиха.
В ведомстве при этом подчёркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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