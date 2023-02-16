Военные перекроют трассу в Алтайском крае 16 февраля

Ограничение будет действовать с 20:00 до 21:30

16 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 16 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение введут с 20:00 до 21:30 на автодороге: н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково.

В ведомстве подчёркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.