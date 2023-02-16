Военные перекроют трассу в Алтайском крае 16 февраля
Ограничение будет действовать с 20:00 до 21:30
16 февраля 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 16 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничение введут с 20:00 до 21:30 на автодороге: н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково.
В ведомстве подчёркивают, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.
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