Военные перекроют участок Чуйского тракта 15 февраля

Ограничение продлится три часа

15 февраля 2024, 14:45, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 15 февраля, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 20:00 до 23:00 по маршруту Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Украинский.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.