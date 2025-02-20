Военные перекроют участок Чуйского тракта 20 февраля

Ограничение будет действовать два часа

20 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Воинская колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае 20 февраля перекроют участок Чуйского тракта из-за движения воинских колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:00 по маршруту Украинский – Р-256 "Чуйский тракт". Это граница Первомайского и Косихинского районов.

Водителей просят с пониманием отнестись к обстановке и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.