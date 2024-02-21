Военные перекроют участок Чуйского тракта 21 февраля

Ограничение будет длиться почти полтора часа

21 февраля 2024, 14:52, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 21 февраля, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 15:45 до 17:00 на участке Украинский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Косиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.