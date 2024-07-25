НОВОСТИТранспорт

Военные трижды перекроют дороги 25 июля в Алтайском крае

Ограничения будут действовать в обед и вечером

25 июля 2024, 12:44, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 25 июля трижды перекроют участки дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничения введут:

  • с 14:30 до 15:00 по маршруту садоводство "Горизонт" (полевой район) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. ЗАТО Сибирский;
  • с 16:25 до 18:00 по маршруту н.п. Украинский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" –  граница Косихинского и Первомайского районов;
  • с 21:55 до 23:00 по маршруту ст. Озерки – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" –  ст. Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 1

Avatar Picture
Макс

13:08:31 25-07-2024

Техника мощная. Рассчитана на плохие дороги... Так и гоняйте по перелескам... Че на хорошие дороги претесь?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров