Военные трижды перекроют дороги 25 июля в Алтайском крае

Ограничения будут действовать в обед и вечером

25 июля 2024, 12:44, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 25 июля трижды перекроют участки дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничения введут:

с 14:30 до 15:00 по маршруту садоводство "Горизонт" (полевой район) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. ЗАТО Сибирский;

с 16:25 до 18:00 по маршруту н.п. Украинский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – граница Косихинского и Первомайского районов;

с 21:55 до 23:00 по маршруту ст. Озерки – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – ст. Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.