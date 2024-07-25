Военные трижды перекроют дороги 25 июля в Алтайском крае
Ограничения будут действовать в обед и вечером
25 июля 2024, 12:44, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае 25 июля трижды перекроют участки дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в МВД региона.
Ограничения введут:
- с 14:30 до 15:00 по маршруту садоводство "Горизонт" (полевой район) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. ЗАТО Сибирский;
- с 16:25 до 18:00 по маршруту н.п. Украинский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – граница Косихинского и Первомайского районов;
- с 21:55 до 23:00 по маршруту ст. Озерки – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – ст. Озерки.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
13:08:31 25-07-2024
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