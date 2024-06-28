Военные в США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" на орбите
Его разрушение привело к появлению более 100 отслеживаемых обломков
28 июня 2024, 08:15, ИА Амител
Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявляли в "Роскосмосе", спутник вывели из эксплуатации еще в 2022 году. По данным американских военных, его распад привел к появлению более 100 отслеживаемых обломков. Вместе с тем непосредственных угроз МКС нет.
"Командование продолжает проводить регулярные оценки для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", – подчеркнули в командовании.
Спутник был запущен на орбиту 25 июня 2013 года и выведен из эксплуатации в 2022-м. По назначению он не использовался. Самый современный аппарат группировки – "Ресурс-П" № 4 – был доставлен на орбиту 31 марта 2024 года.
10:00:08 28-06-2024
погиб российский спутник запущенный в 2013 и выведенный из эксплуатации в 2022.
вот вообще не инфоповод.
а вот рекламу КК США, первой функцией которого заявлено "сдерживание потенциального противника в космическом пространстве;" - наблюдаю отчетливо.