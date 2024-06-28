Военные в США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" на орбите

Его разрушение привело к появлению более 100 отслеживаемых обломков

28 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com

Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявляли в "Роскосмосе", спутник вывели из эксплуатации еще в 2022 году. По данным американских военных, его распад привел к появлению более 100 отслеживаемых обломков. Вместе с тем непосредственных угроз МКС нет.

"Командование продолжает проводить регулярные оценки для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", – подчеркнули в командовании.

Спутник был запущен на орбиту 25 июня 2013 года и выведен из эксплуатации в 2022-м. По назначению он не использовался. Самый современный аппарат группировки – "Ресурс-П" № 4 – был доставлен на орбиту 31 марта 2024 года.