Военный самолет упал в море у Севастополя
Пилот успел катапультироваться
28 марта 2024, 22:32, ИА Амител
Море возле Севастополя / Фото: unsplash.com
Военный самолет упал в море у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", — добавил он.Развожаев отметил, что украинские паблики публикуют "много разной информации" относительно инцидента. Он подчеркнул, что гражданские объекты в результате происшествия не пострадали. Тип самолета не уточняется.
Отметим, что ранее власти города сообщили, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.
22:48:39 28-03-2024
Что значит упал? Он сколько рублей стоит ?
06:01:17 29-03-2024
Взял и упал
06:59:30 29-03-2024
С чего-то загорелся перед тем как упасть.