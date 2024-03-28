Пилот успел катапультироваться

28 марта 2024, 22:32, ИА Амител

Море возле Севастополя / Фото: unsplash.com

Военный самолет упал в море у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", — добавил он.Развожаев отметил, что украинские паблики публикуют "много разной информации" относительно инцидента. Он подчеркнул, что гражданские объекты в результате происшествия не пострадали. Тип самолета не уточняется.

Отметим, что ранее власти города сообщили, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.