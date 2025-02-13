Военный самолет упал в залив Сан-Диего в Калифорнии

Двое пилотов катапультировались, сейчас им оказывают медицинскую помощь

13 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com / Lee Peterson

Военный самолет E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США. Об этом 12 февраля сообщают "Известия" со ссылкой на Fox News.

"Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту находились два пилота и что они были спасены", – сообщили в Fox News.

Известно, что двое пилотов катапультировались. Их спасло рыболовецкое судно. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

На место крушения направили 60 пожарных и различную технику, в том числе вертолет.