Вокалистка из Барнаула исполнила песню вместе с Юлией Савичевой
Ранее она выступала на "Композиторской елке" и прошла кастинг в "Голос. Дети"
29 мая 2024, 15:14, ИА Амител
Девочка из Барнаула спела вместе с Юлией Савичевой. Об этом сообщает "Катунь 24".
27 мая в краевой столице состоялся концерт финалистки "Фабрики звезд 2" и участницы Евровидения-2004 Юлии Савичевой в ДК Моторостроителей.
Накануне к певице обратилась мама Киры Серовой, которая окончила начальную школу и уже успела выступить на "Композиторской елке", а также пройти кастинг в "Голос. Дети". Девочка учится в музыкальной школе по классу фортепиано и занимается в студии эстрадно-джазового вокала.
Вместе они исполнили песню "Люди".
"Спасибо огромное! Юлия самая невероятная и добрая, никогда не забуду нашу встречу! Вы для меня сделали просто настоящее чудо! Я вас очень люблю", – написала Кира в телеграм-канале Юлии Савичевой.
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