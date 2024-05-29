Вокалистка из Барнаула исполнила песню вместе с Юлией Савичевой

Ранее она выступала на "Композиторской елке" и прошла кастинг в "Голос. Дети"

29 мая 2024, 15:14, ИА Амител

Девочка из Барнаула спела вместе с Юлией Савичевой. Об этом сообщает "Катунь 24".



27 мая в краевой столице состоялся концерт финалистки "Фабрики звезд 2" и участницы Евровидения-2004 Юлии Савичевой в ДК Моторостроителей.

Накануне к певице обратилась мама Киры Серовой, которая окончила начальную школу и уже успела выступить на "Композиторской елке", а также пройти кастинг в "Голос. Дети". Девочка учится в музыкальной школе по классу фортепиано и занимается в студии эстрадно-джазового вокала.