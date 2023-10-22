Волейболистки "Алтай-АГАУ" четыре раза проиграли во Владивостоке
Во всех встречах спортсменки уступили с одинаковым счетом – 0:3
22 октября 2023, 07:29, ИА Амител
Волейболистки команды "Алтай-АГАУ" пока только проигрывают во Владивостоке. Там с 17 по 22 октября проходит первый тур чемпионата России среди шести женских команд высшей лиги "Б".
Барнаульские спортсменки провели во Владивостоке четыре встречи и во всех потерпели поражение с одинаковым счетом: 0:3.
"Алтай-АГАУ" последовательно уступил "Амурским тигрицам" из Хабаровска, владивостокскому "Динамо", "Олимпу" из Новосибирской области, а также иркутскому "Локомотиву-Ангаре".
22 октября в заключительном матче первого тура барнаульские волейболистки встретятся с читинской "Забайкалкой". Игра начнется в 10:45 по алтайскому времени.
08:48:35 22-10-2023
Выигрывает команда, проигрывает тренер ...
10:13:50 22-10-2023
К чему эта новость? Злорадство или как?
12:34:26 22-10-2023
Зачем они поехали туда. Они не умеют играть в волейбол