Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли "Амурским тигрицам"

Игра завершилась со счетом 1:3

19 декабря 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболистки команды "Алтай-АГАУ" проиграли в Чите. Здесь 19 декабря стартовал третий тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги "Б".

В первой встрече барнаульские спортсменки потерпели поражение от лидера турнира "Амурских тигриц" из Хабаровска со счетом 1:3.

Теперь у волейболисток с Дальнего Востока 11 побед в 11 матчах, и они занимают первое место в турнирной таблице.

"Алтай-АГАУ" находится на последней, шестой строке. С начала сезона у барнаульских волейболисток одна победа и десять поражений.

20 декабря "Алтай-АГАУ" встретится с "Олимпом" из Новосибирской области.