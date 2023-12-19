Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли "Амурским тигрицам"
Игра завершилась со счетом 1:3
19 декабря 2023, 20:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Волейболистки команды "Алтай-АГАУ" проиграли в Чите. Здесь 19 декабря стартовал третий тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги "Б".
В первой встрече барнаульские спортсменки потерпели поражение от лидера турнира "Амурских тигриц" из Хабаровска со счетом 1:3.
Теперь у волейболисток с Дальнего Востока 11 побед в 11 матчах, и они занимают первое место в турнирной таблице.
"Алтай-АГАУ" находится на последней, шестой строке. С начала сезона у барнаульских волейболисток одна победа и десять поражений.
20 декабря "Алтай-АГАУ" встретится с "Олимпом" из Новосибирской области.
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