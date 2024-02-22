В турнирной таблице спортсменки находятся на последней строке

22 февраля 2024, 13:40, ИА Амител

Волейбольный мяч / Фото: unsplash.com

Волейболистки "Алтая-АГАУ" дважды проиграли на домашней площадке. Пятый тур высшей лиги "Б" чемпионата России среди женских команд проходит в селе Бочкари Целинного района края.

В первой встрече, 20 февраля, барнаульские волейболистки уступили владивостокскому "Динамо" – 1:3 (9:25, 19:25, 25:22, 6:25), а вечером 21 февраля потерпели поражение от иркутского "Локомотива-Ангары" со счетом 0:3 (23:25, 19:25, 12:25).

Сейчас "Алтай-АГАУ" занимает последнее, шестое место в турнирной таблице. 22 февраля соперником барнаульских девушек станут волейболистки читинской "Забайкалки", которые располагаются на пятой строке.