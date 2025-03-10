Волейболисты барнаульского "Университета" обменялись победами в Московской области
Сначала спортсмены отпраздновали победу – 3:1, а затем проиграли с зеркальным счетом – 1:3
10 марта 2025, 11:25, ИА Амител
Волейбольный мяч / Фото: unsplash.com
Волейболисты барнаульского "Университета" выиграли и проиграли в Московской области.
Очередные матчи "Финала восьми" высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд против ЦСКА из Раменского состоялись 8 и 9 марта.
В первой встрече барнаульцы праздновали победу – 3:1, а в повторной игре потерпели поражение с зеркальным счетом – 1:3.
Сейчас "Университет" занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующие матчи "студенты" проведут в Барнауле 15 и 16 марта против лидера – ярославского "Ярославича".
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