Игра с местным "Динамо" завершилась со счетом 25:21, 25:19, 25:20

07 октября 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболисты барнаульского "Университета" вновь выиграли в Челябинске. Повторный матч первого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против челябинского "Динамо" состоялся сегодня на площадке южноуральцев и завершился со счетом 3:0 в пользу алтайских волейболистов.

Счет по партиям – 25:21, 25:19, 25:20.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась в Челябинске 6 октября, "студенты" также стали сильнее в трёх партиях. Следующие матчи "Университет" проведет дома 14 и 15 октября против магнитогорской "Магнитки".