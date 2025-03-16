Волейболисты барнаульского "Университета" выиграли и проиграли на своей площадке

В субботу "Университет" победил в упорной борьбе – 3:2, а сегодня уступил со счетом 0:3

16 марта 2025, 18:48, ИА Амител

Волейбольный мяч / Фото: unsplash.com / Chandan Chaurasia

Волейболисты "Университета" выиграли и проиграли на своей площадке. Очередные матчи "Финала восьми" высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд против ярославского "Ярославича" состоялись 15 и 16 марта в барнаульском спорткомплексе "Победа".

В субботу "Университет" выиграл в упорной борьбе – 3:2, а сегодня уступил со счетом 0:3.

После этих матчей волейболисты "Ярославича" остаются на первом месте. Барнаульцы – на седьмой строке. Следующие матчи "Университет" вновь проведет дома 22 и 23 марта против "Волжанина" из Костромы.