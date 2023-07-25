По сравнению с прошлым сезоном состав команды изменился наполовину

25 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского "Университета" вышли из отпуска и 24 июля провели первую тренировку на стадионе "Лабиринт".

Пока в течение двух недель "студенты" ежедневно будут заниматься в двухразовом режиме на стадионе и пляжной площадке спорткомплекса "Победа". Второй сбор начнётся 7 августа. В спортивном зале "Победы" волейболисты под руководством главного тренера Ивана Воронкова будут работать с мячами и отрабатывать игровые элементы.

По сравнению с прошлым сезоном состав "Университета" изменился наполовину. В межсезонье команду покинули доигровщики Андрей Гилёв, Матвей Захаров, Егор Кайльман и Иван Веригин, блокирующий Ярослав Верный, либеро Иван Зинько, диагональный Сергей Платаненков и связующий Тимур Хисматуллин.

Остались в "Университете" диагональный Эдуард Тракалюк, блокирующие Александр Ткаченко, Александр Киреев, Артём Милёшин, либеро Никита Воронков и связующий Игорь Косяк.

Пополнили команду доигровщик Андрей Бобров, игравший в прошлом сезоне в Суперлиге за кемеровский "Кузбасс", связующий Дмитрий Костров, перешедший из "Грозного", диагональный Сергей Митрясов, выступавший за челябинское "Динамо". Также присоединились к "Университету" доигровщики Всеволод Балашов ("Тархан" Стерлитамак) и Георгий Андреев ("Грозный"), либеро Илья Чубыкин ("Енисей" Красноярск) и воспитанник барнаульской спортшколы №6, доигровщик Дмитрий Красов. На просмотре в команде находится Александр Измайлов. Он приехал в Барнаул из Казахстана, сообщает "Алтайский спорт".

Первые официальные матчи сезона 2023/24 "студенты" проведут 7-10 сентября в Екатеринбурге. Там пройдёт предварительный этап Кубка России. Соперниками барнаульцев станут местный "Локомотив-Изумруд", челябинское "Динамо" и "Магнитка" из Магнитогорска. Команды сыграют в один круг, а в следующую стадию турнира выйдет команда, занявшая первое место.

Чемпионат России среди клубов высшей лиги "А" в этом году стартует 7 октября.