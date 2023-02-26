Волейболисты "Университета" дважды выиграли у "Автомобилиста" из Санкт-Петербурга

После двойного успеха в играх "студенты" занимают 12-е место в турнирной таблице

26 февраля 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболисты "Университета" на домашней площадке дважды выиграли у "Автомобилиста" из Санкт-Петербурга. Матчи финального этапа высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд за 9-16 места состоялись 25 и 26 февраля в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершились трудными победами хозяев с одинаковым результатом 3:2.

После двойного успеха в играх с "Автомобилистом" "студенты" занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующие матчи "Университет" проведёт 4 и 5 марта в Москве против столичного МГТУ, который располагается на девятой строке.