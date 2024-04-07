Следующие матчи барнаульцы проведут 13 и 14 апреля в Москве

07 апреля 2024, 20:31, ИА Амител

Волейбольный мяч / Фото: pxhere.com

Волейболисты "Университета" выиграли и проиграли на своей площадке. Матчи "Финала восьми" высшей лиги "А" чемпионата России против ярославского "Ярославича" состоялись 6 и 7 апреля в барнаульском спорткомплексе "Победа".

В субботу "студенты" праздновали успех в упорной борьбе – 3:2 (25:22, 18:25, 18:25, 25:19, 15:10). Сегодня в повторной встрече трудная победа с таким же счетом осталась за ярославцами . Сейчас "Университет" занимает третье место в "Финале восьми".

Следующие матчи барнаульцы проведут 13 и 14 апреля в Москве против, лидирующего в таблице – столичного МГТУ.