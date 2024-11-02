Волейболисты "Университета" выиграли матч у одного из лидеров чемпионата РФ

Счет по партиям против "Камы": 25:22, 24:26, 25:12, 22:25, 15:11

02 ноября 2024, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Çağlar Oskay

Волейболисты "Университета" на своей площадке в упорной борьбе выиграли у одного из лидеров. Матч чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" против пермской "Камы", занимающей второе место, состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 3:2 в пользу "студентов".

Счет по партиям: 25:22, 24:26, 25:12, 22:25, 15:11.

Несмотря на этот успех, "Университет" остается на четвертом месте турнирной таблицы. "Кама" пока вторая. Завтра, 3 ноября, команды проведут повторный матч. Он вновь состоится в спорткомплексе "Победа" и начнется в 17:00.