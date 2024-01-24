НОВОСТИПроисшествия

Волк растерзал женщину, попытавшуюся спасти собаку

Дикого зверя убили

24 января 2024, 10:31, ИА Амител

Серый волк крадется / Фото: unsplash.com
Серый волк крадется / Фото: unsplash.com

В Курганской области скончалась жительница поселка Курорт "Озеро Медвежье" после нападения волка. Ее доставили в районную больницу вечером 22 января с многочисленными ранами головы и конечностей, но спасти не смогли.

Как сообщили в региональном Следкоме, тем вечером на территорию населенного пункта зашел волк и напал на собаку. Женщина бросилась защищать животное, но дикий зверь перекинулся на нее и нанес сельчанке тяжелые увечья.

"Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина", – рассказали в СК.

Следователи проводят проверку. Процессуальное решение примут по ее результатам.

Происшествия дикие животные

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:10:26 24-01-2024

Даже когда собаки дерутся, вмешиваться нельзя. А тут целый волк.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:52 24-01-2024

вы че дебилы Волчик хотел поиграть, а вы его убили

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:08 24-01-2024

А что с собакой? Женщину жалко, конечно.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров