Волк растерзал женщину, попытавшуюся спасти собаку

Дикого зверя убили

24 января 2024, 10:31, ИА Амител

Серый волк крадется / Фото: unsplash.com

В Курганской области скончалась жительница поселка Курорт "Озеро Медвежье" после нападения волка. Ее доставили в районную больницу вечером 22 января с многочисленными ранами головы и конечностей, но спасти не смогли.

Как сообщили в региональном Следкоме, тем вечером на территорию населенного пункта зашел волк и напал на собаку. Женщина бросилась защищать животное, но дикий зверь перекинулся на нее и нанес сельчанке тяжелые увечья.

"Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина", – рассказали в СК.

Следователи проводят проверку. Процессуальное решение примут по ее результатам.