Волк растерзал женщину, попытавшуюся спасти собаку
Дикого зверя убили
24 января 2024, 10:31, ИА Амител
В Курганской области скончалась жительница поселка Курорт "Озеро Медвежье" после нападения волка. Ее доставили в районную больницу вечером 22 января с многочисленными ранами головы и конечностей, но спасти не смогли.
Как сообщили в региональном Следкоме, тем вечером на территорию населенного пункта зашел волк и напал на собаку. Женщина бросилась защищать животное, но дикий зверь перекинулся на нее и нанес сельчанке тяжелые увечья.
"Впоследствии волк был убит местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения зверя пострадало четыре человека, одним из которых была погибшая женщина", – рассказали в СК.
Следователи проводят проверку. Процессуальное решение примут по ее результатам.
11:10:26 24-01-2024
Даже когда собаки дерутся, вмешиваться нельзя. А тут целый волк.
16:58:52 24-01-2024
вы че дебилы Волчик хотел поиграть, а вы его убили
20:02:08 24-01-2024
А что с собакой? Женщину жалко, конечно.