Волна аномального тепла надвигается на Алтайский край

Температура будет на 12-15 градусов выше нормы

24 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аномально теплая погода ожидается в ближайшее время на Урале и в Сибири. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в некоторых регионах России столбики термометров будут показывать на 12-15 градусов выше нормы.

В частности, на территории Алтайского края, как отметил специалист, ожидается температура воздуха до +6 градусов. В Новосибирской, Омской, Томской областях столбики термометров будут показывать около нуля градусов.

Специалист пояснил, что приход тепла связан с перемещением воздушных масс из Атлантики. Тепло будет во многих регионах России, но особенно сильно потепление скажется на Сибири.