Волна аномального тепла надвигается на Алтайский край
Температура будет на 12-15 градусов выше нормы
24 декабря 2023, 12:15, ИА Амител
Аномально теплая погода ожидается в ближайшее время на Урале и в Сибири. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в некоторых регионах России столбики термометров будут показывать на 12-15 градусов выше нормы.
В частности, на территории Алтайского края, как отметил специалист, ожидается температура воздуха до +6 градусов. В Новосибирской, Омской, Томской областях столбики термометров будут показывать около нуля градусов.
Специалист пояснил, что приход тепла связан с перемещением воздушных масс из Атлантики. Тепло будет во многих регионах России, но особенно сильно потепление скажется на Сибири.
15:10:14 24-12-2023
Жалко конечно новогодний городок, надеюсь хоть что-то останется после такого дождя.
15:28:31 24-12-2023
Нынче у нас в новогоднем городке, вместо традиционных снежных деда Мороза и Снегурочки, поставили пластмассовые, эти выстоят от дождей и тепла, и доживут до следующего года.