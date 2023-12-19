Волна аномального тепла. О погоде в Алтайском крае 19 декабря

По западу местами пройдет небольшой снег, метели

19 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет значительно теплее: от -4 до -9 градусов.

По западу местами пройдет небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.