Волочкова подала в суд на пенсионный фонд из-за потери стажа
Балерина отметила, что уже в 18 лет была примой Мариинского театра и танцует около 30 лет
13 июля 2024, 07:35, ИА Амител
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что обратилась в суд с иском против Пенсионного фонда России. По ее словам, ведомство не учло 15 лет ее трудового стажа.
В беседе с корреспондентом mk.ru Волочкова рассказала, что ее пенсия должна была быть назначена еще 10 лет назад, хотя обычно балерины в России выходят на заслуженный отдых в 38 лет. Сейчас ей 48.
"Я борюсь не за деньги, – пояснила балерина. – Это дело моего принципа – отстоять правду".
По словам Волочковой, Большой театр, где она работала, выдал ей фальшивую трудовую книжку, а краснодарский театр, в котором она выступала после увольнения из Большого, "потерял" ее договоры и контракты.
"Я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это ни звучало. И я танцую в любимой стране, патриотом которой я являюсь, но не могу получить пенсию", – посетовала Волочкова.
Она добавила, что хочет вернуть свой трудовой стаж, поскольку это дело принципа. Балерина отметила, что уже в 18 лет была примой Мариинского театра и танцует около 30 лет.
07:56:35 13-07-2024
Верх цинизма... Не могут ошибаться российские фонды!
08:00:38 13-07-2024
И на "элитную" старуху, у почившего Пенсионного фонда России бывает близорукость, а что говорить, про дремучую глубинку.
08:47:18 13-07-2024
Разбор будет долгим и не факт, что весь стаж учтут..
10:16:15 13-07-2024
Танцует 30 лет)) где танцует?) в шахте? или на металлургическом комбинате??
10:53:14 13-07-2024
дура
11:59:36 13-07-2024
С 1998 года фактом подтверждения трудового стажа и размера пенсии является уже не трудовая книжка и справка из бухгалтерии организации где Вы работали, а факт поступления денег за Вас в соцстрах или на Ваш пенсионный счёт. Так что нет денег на её счете с 1998 года, значит нет и трудового стажа для начала выплат льготной (досрочной) пенсии.
12:27:12 13-07-2024
стаж за шпагат
14:01:14 13-07-2024
Она путает горячее с солёным. Чтобы не терять стаж танцевать нужно за оклад, а договора на разовый кульбит даже на миллион пенсионный фонд не учитывает, скорее это для налоговой тема
15:46:35 13-07-2024
Гость (14:01:14 13-07-2024) Она путает горячее с солёным. Чтобы не терять стаж танцевать... Почему это не учитывает? Если были отчисления, то ничем не хуже работа по договору от зарплатной.
15:17:45 13-07-2024
Кеша... (07:56:35 13-07-2024) Верх цинизма... Не могут ошибаться российские фонды! ... Могут, да еще как могут Мне простили тоже 15 лет Работала с 1982 года, а пенсию посчитали с 1997 Вот так
16:51:03 13-07-2024
Баллов не хватило.