Волочкова подала в суд на пенсионный фонд из-за потери стажа

Балерина отметила, что уже в 18 лет была примой Мариинского театра и танцует около 30 лет

13 июля 2024, 07:35, ИА Амител

Анастасия Волочкова / Фото: t.me/volochkova_anastasiya

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что обратилась в суд с иском против Пенсионного фонда России. По ее словам, ведомство не учло 15 лет ее трудового стажа.

В беседе с корреспондентом mk.ru Волочкова рассказала, что ее пенсия должна была быть назначена еще 10 лет назад, хотя обычно балерины в России выходят на заслуженный отдых в 38 лет. Сейчас ей 48.

"Я борюсь не за деньги, – пояснила балерина. – Это дело моего принципа – отстоять правду".

По словам Волочковой, Большой театр, где она работала, выдал ей фальшивую трудовую книжку, а краснодарский театр, в котором она выступала после увольнения из Большого, "потерял" ее договоры и контракты.

"Я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это ни звучало. И я танцую в любимой стране, патриотом которой я являюсь, но не могу получить пенсию", – посетовала Волочкова.

Она добавила, что хочет вернуть свой трудовой стаж, поскольку это дело принципа. Балерина отметила, что уже в 18 лет была примой Мариинского театра и танцует около 30 лет.