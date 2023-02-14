НОВОСТИПолитика

Володин: более 60% покинувших Россию вернулись обратно

За границей, по его словам, россиян "начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили"

14 февраля 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были", – сказал он на заседании Думы во вторник.

При этом председатель ГД не уточнил, о каком периоде времени идёт речь. Он добавил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом "в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику". Однако за границей, по его словам, россиян "начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили".

Комментарии 13

  • Моя просто знакомая, замужем за бегунком. Ну и поехала за ним, как жена декабриста, прихватив двоих детей и зубную щетку. Мотались где-то по очень Средней Азии, она говорит рыдала и просилась домой. Ночевали на полу в каком-то кишлаке, ругались. В итоге она не выдержала и сбежала, даже зубную щетку не забрала, только детей. Вернулась со словами "Я думала он мужик, а он... [тут непереводимая игра слов]". Подала на развод, в общем. А на НГ и кавалер ее нарисовался, чисто как Дед Мороз.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем???
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вернулись те кто уезжал на время, а кто покинул, продав недвижимость, страну вернутся вот так просто не смогут.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Турция еще в начале декабря перестала давать туристическое жительство. Наверное денег хватает
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Галкин недвижимость не продал вроде бы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Логично, многие жены думают, что их муж, как настоящий мужик пойдет за Родину. 200 тыс в месяц, а если что, 5 млн страховка, это лучше, чем жить на полу в кишлаке. Может матери мужа не лучше, но это ее проблема. А дети без отцов и в мирное время растут, были бы деньги на воспитание
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо себя чувствуют сейчас жены имеющих бронь. И муж настоящий мужик и дома
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Бред какой то пишется, еще ни одного не видела, чтобы вернулся. И кто собрался бы на войну по своей воле - то же бред. Есть идиоты, кто за деньги идет.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • И кто кого вербует? Идиотизм чистой воды!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • какая душещипательная история
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "еще ни одного не видела, чтобы вернулся. " --- Гость, коллега вернулся из Казахстана. Пожил там несколько месяцев и обратно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Пожил там несколько месяцев, мобилизацию переждал
    15 февраля, Гость   Ответить
  • На хрен они здесь нужны. Пускай сидят в израиле и не хрен их пускать на наши пастбища.
    15 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров