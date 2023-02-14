Володин: более 60% покинувших Россию вернулись обратно

За границей, по его словам, россиян "начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили"

14 февраля 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были", – сказал он на заседании Думы во вторник.

При этом председатель ГД не уточнил, о каком периоде времени идёт речь. Он добавил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом "в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику". Однако за границей, по его словам, россиян "начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили".