Володин: для возвращения смертной казни нужен не референдум, а решение КС
Спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики
26 марта 2024, 18:12, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни в России. Как сообщает "Лента.ру", он отметил, что для этого не нужно проводить референдум — достаточно лишь решения Конституционного суда (КС).
Он отметил, что в вопросе снятия моратория необходимо проанализировать все уже принятые решения и впоследствии обсудить эту тему.
Также спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит Ирина Яровая — она курирует комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
19:28:05 26-03-2024
Ну правильно!? Референдум ещё не известно как сложится, а КС вынесет решение какое надо...!
09:29:50 27-03-2024
Гость (19:28:05 26-03-2024) Ну правильно!? Референдум ещё не известно как сложится, а КС... Какое надо для кого надо