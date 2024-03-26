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Володин: для возвращения смертной казни нужен не референдум, а решение КС

Спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики

26 марта 2024, 18:12, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin
Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни в России. Как сообщает "Лента.ру", он отметил, что для этого не нужно проводить референдум — достаточно лишь решения Конституционного суда (КС).

Он отметил, что в вопросе снятия моратория необходимо проанализировать все уже принятые решения и впоследствии обсудить эту тему.

Также спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит Ирина Яровая — она курирует комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Политика
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Комментарии 2

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Гость

19:28:05 26-03-2024

Ну правильно!? Референдум ещё не известно как сложится, а КС вынесет решение какое надо...!

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Гость

09:29:50 27-03-2024

Гость (19:28:05 26-03-2024) Ну правильно!? Референдум ещё не известно как сложится, а КС... Какое надо для кого надо

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