Володин: для возвращения смертной казни нужен не референдум, а решение КС

Спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики

26 марта 2024, 18:12, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни в России. Как сообщает "Лента.ру", он отметил, что для этого не нужно проводить референдум — достаточно лишь решения Конституционного суда (КС).

Он отметил, что в вопросе снятия моратория необходимо проанализировать все уже принятые решения и впоследствии обсудить эту тему.

Также спикер предложил создать межфракционную рабгруппу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит Ирина Яровая — она курирует комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.