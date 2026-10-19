Володин объяснил, каким образом Зеленский затягивает удавку на шее своего народа
По его словам, многим поколениям украинцев придется отдавать долги европейским странам
19 октября 2026, 15:33, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Max-канале, что Украина находится в безвыходном положении, поскольку объединение государств, которое ее поддерживает, вскоре начнет требовать возврата своих средств.
Володин отметил, что коалиция стран, включающая Англию, Францию, Германию и их союзников, приложила все усилия для ослабления государственности и экономики Украины, что привело к нынешнему тяжелому положению страны.
"Коалиция желающих «пополнит свое название словом «денег» и будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена", — написал Володин.
Он подчеркнул, что "Зеленский затянул удавку на шее украинского народа".
По словам Володина, к 2027 году Киев должен будет выплатить иностранным кредиторам более 6,5 млрд долларов. Бюджетный дефицит Украины составляет 41,5 млрд долларов, а государственный долг приближается к 100% валового внутреннего продукта страны.
"Проблемы и долги будут только расти", — добавил председатель Госдумы.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что рекордный рост государственного долга сделал Украину фактически банкротом, лишив ее возможности выполнять свои обязательства.
15:52:11 19-10-2026
Зато "его" народ в своё время на майданчике попрыгал с кастрюлями на голове.
23:01:22 19-10-2026
Гость (15:52:11 19-10-2026) Зато "его" народ в своё время на майданчике попрыгал с кастр... Это не его народ. Его народ палестинцев уничтожает. А этому шлимазлу украинцев не жалко. Хара!
19:44:46 19-10-2026
Лучше бы об Россиянах подумал!
01:02:03 20-10-2026
А мы с навязанным ЦБ и разворованной промышленностью уже затянули. Впереди планеты всей.