По его словам, многим поколениям украинцев придется отдавать долги европейским странам

19 октября 2026, 15:33, ИА Амител

Украина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Max-канале, что Украина находится в безвыходном положении, поскольку объединение государств, которое ее поддерживает, вскоре начнет требовать возврата своих средств.

Володин отметил, что коалиция стран, включающая Англию, Францию, Германию и их союзников, приложила все усилия для ослабления государственности и экономики Украины, что привело к нынешнему тяжелому положению страны.

"Коалиция желающих «пополнит свое название словом «денег» и будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена", — написал Володин.

Он подчеркнул, что "Зеленский затянул удавку на шее украинского народа".

По словам Володина, к 2027 году Киев должен будет выплатить иностранным кредиторам более 6,5 млрд долларов. Бюджетный дефицит Украины составляет 41,5 млрд долларов, а государственный долг приближается к 100% валового внутреннего продукта страны.

"Проблемы и долги будут только расти", — добавил председатель Госдумы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что рекордный рост государственного долга сделал Украину фактически банкротом, лишив ее возможности выполнять свои обязательства.