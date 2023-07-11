Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто

Инициатива уже нашла отклик. В частности, министр финансов Антон Силуанов сказал, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных авто

11 июля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений стоит ориентироваться на отечественный автопром. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — напомнил он. Председатель считает, что в текущей ситуации нельзя "кормить врагов", поскольку деньги в дальнейшем могут направить на поддержку Украины.

При этом инициатива уже нашла отклик. В частности, министр финансов Антон Силуанов сказал, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных авто. Спикер предложил Минфину проработать вопрос, чтобы все российские органы власти и госкорпорации обратили внимание на российский автопром.