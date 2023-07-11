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Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто

Инициатива уже нашла отклик. В частности, министр финансов Антон Силуанов сказал, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных авто

11 июля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В закупках в интересах органов власти и бюджетных учреждений стоит ориентироваться на отечественный автопром. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

"У нас есть "Москвич", у нас есть "Лада", у нас есть "Аурус", — напомнил он. Председатель считает, что в текущей ситуации нельзя "кормить врагов", поскольку деньги в дальнейшем могут направить на поддержку Украины.

При этом инициатива уже нашла отклик. В частности, министр финансов Антон Силуанов сказал, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных авто. Спикер предложил Минфину проработать вопрос, чтобы все российские органы власти и госкорпорации обратили внимание на российский автопром. 

Комментарии 9

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гость

21:09:14 11-07-2023

какая бурная фантазия,может еще продать все личные иномарки и купить москвичи да жигули

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Гость

21:09:16 11-07-2023

Слабо всю страну пересадить? Только чиновники не будут помогать врагу получается.

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Гость

22:08:39 11-07-2023

На моей памяти таких инициатив было несколько. Помню Немцова и призыв пересаживаться чиновникам на "Волги", помню ещё некоторых популистов с аналогичными призывами. Все инициативы закончились пшиком.

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Гость

22:19:27 11-07-2023

Немцов уже пытался пересадить правительство на отечественные авто и где он теперь?

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Гость

23:21:25 11-07-2023

Уже же пересаживались в 14 году, неужели их отечественные машины превратилась в иномарки.)

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Гость

23:40:02 11-07-2023

ля, да на аурусы (которые дороже ройсов) пересядут и все норм. а так то и авто ваз закупает импортные компоненты....т.е. Уважаемый спикер гос думы покупая ладу спонсирует "врагов"?

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Гость

08:57:29 12-07-2023

А что призвал, а не приказал? Да и сам бы пример подал, пересел бы на велосипед.

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Гость

09:55:50 12-07-2023

Было уже....

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Гость

11:13:53 12-07-2023

Пшик не пшик а попытка не пытка. Такое дело в принципе не может пойти быстро. Власть придержащие за тем и шли во власть чтобы отличаться от простых смертных недосягаемым комфортом, к чему и привыкли, как к неотъемлемому атрибуту. А установленные в РФ западные принципы жизнеустройства основанные на деньгах предоставляют неограниченные возможности этого комфорта и роскоши, вернее ограниченные только фантазией и.. бюджетным кошельком. Ну а бюджетные деньги это как бы ничейные деньги...

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