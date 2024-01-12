Володин призвал прокуратуру реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

Парламентарий отметил, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей

12 января 2024, 20:18, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin

Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что российское общество несогласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. Володин уверен, что в таких случаях будет правильно, чтобы "все реагировали и защищали страну".

Напомним, что в минувшую пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, которая была посвящена Дню работника прокуратуры. В ходе него он вручил сотрудникам ведомства благодарности и почетные грамоты.