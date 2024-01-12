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Володин призвал прокуратуру реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

Парламентарий отметил, что российское общество не согласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей

12 января 2024, 20:18, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin
Фото: t.me/vv_volodin

Генпрокуратуре следует более жестко реагировать на ситуации, подобные скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что российское общество несогласно с игнорированием и перечеркиванием его ценностей. Володин уверен, что в таких случаях будет правильно, чтобы "все реагировали и защищали страну".

Напомним, что в минувшую пятницу Володин принял участие в торжественном заседании Госдумы, которая была посвящена Дню работника прокуратуры. В ходе него он вручил сотрудникам ведомства благодарности и почетные грамоты.

Комментарии 8

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Гость

20:49:28 12-01-2024

Не надо за все общество говорить. Даже если ты парламентарий.

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Гость

22:45:16 12-01-2024

Вместо диверсии с яйцами , курятииной, ГСМ, непрокисаемым молоком, колбасы без мяса... , прокуратура должна реагировать на голых баб. А как же указ президента по деланию человеков в больших количествах? С одетыми бабами указ трудно приводить в жизнь.

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Гость

23:36:30 12-01-2024

Народ бы был больше доволен, если бы прокуратура занялась нашими депутатами.

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Гость

07:06:15 13-01-2024

А чо там с Мироновым-то?

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Гость

09:33:59 13-01-2024

А почему он не призывает прокуратуру проверить исполнение основного закона на практике в Госдуме,а если проще-выявить всех чиновников кто имеет вид на жительство и двойное гражданство и примерно наказать по статье шпионаж или своих трогать нельзя?

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Гость

11:52:30 13-01-2024

Теперь куда не зайдешь, везде про вечеринку Ивлеевой. Отлично они реагируют, что тут сказать.

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Гость

14:57:09 13-01-2024

Они рекламировали порно-журнал этой вечеринкой. Привлекли непотребных людей, способных раздеться за деньги. Может, статью о проституции открыть в залах Суда?

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Гость

19:46:18 13-01-2024

Лучше бы Прокуратура занималась ворами в высших эшелонах власти особенно первых руководителей страны и народа как это на наших глазах в реалии делается в развитых демократических странах Мира не взирая на должности.

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