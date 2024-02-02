Володин раскритиковал идею повысить призывной возраст до 50 лет для новых граждан

Он не уточнил, отзовут инициативу вовсе или же отправят на доработку

02 февраля 2024, 17:40, ИА Амител

Спикер Госдумы Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об увеличении призывного возраста гражданам, которые только получили гражданство, отзовут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", – сказал председатель парламента.Он не уточнил, отзовут инициативу вовсе или же отправят на доработку.

Напомним, что накануне зампред комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай совместно с первым зампредом комитета по обороне Алексеем Журавлевым и членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаилом Шереметом предложили повысить до 50 лет призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России. В инициативе подчеркивалось, что мигранты часто намеренно дожидаются достижения предельного возраста и только потом вступают в гражданство.