Володин рассказал, какие запреты для мигрантов разрабатывает Госдума

С предложениями выступают жители страны

25 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД разрабатывает несколько инициативах в сфере миграции. На рассмотрении уже 28 законопроектов, шесть из них были внесены в августе, сообщает "Дума ТВ".

"Депутаты работают в округах, лидеры парламентских фракций участвуют в региональных избирательных кампаниях. По итогам встреч с жителями депутаты вносят законодательные инициативы и предложения, направленные на решение проблем, о которых говорят люди", – цитирует Володина телеграм-канал "ДумаТВ".

В этом году Госдума приняла шесть законов, регулирующих сферу миграции. Сейчас же в проработке следующие инициативы:

запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких;

ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ;

ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.

По словам Володина, представители политических фракций Государственной Думы уже высказались в поддержку этих инициатив.

Спикер ГД предложил подписчикам его канала высказать свое мнение.