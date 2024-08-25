Володин рассказал, какие запреты для мигрантов разрабатывает Госдума
С предложениями выступают жители страны
25 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД разрабатывает несколько инициативах в сфере миграции. На рассмотрении уже 28 законопроектов, шесть из них были внесены в августе, сообщает "Дума ТВ".
"Депутаты работают в округах, лидеры парламентских фракций участвуют в региональных избирательных кампаниях. По итогам встреч с жителями депутаты вносят законодательные инициативы и предложения, направленные на решение проблем, о которых говорят люди", – цитирует Володина телеграм-канал "ДумаТВ".
В этом году Госдума приняла шесть законов, регулирующих сферу миграции. Сейчас же в проработке следующие инициативы:
- запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких;
- ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ;
- ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.
По словам Володина, представители политических фракций Государственной Думы уже высказались в поддержку этих инициатив.
Спикер ГД предложил подписчикам его канала высказать свое мнение.
16:55:18 25-08-2024
От Госслужащих всех уровней потребовать исполнять свои обязанности в полном обьеме можно попробовать.
17:23:08 25-08-2024
"С предложениями выступают жители страны"...
Какой? Таджикистан?
Суда по топам басмачей с выводком, на улицах и в собесах.
19:19:46 25-08-2024
Гость (16:55:18 25-08-2024) От Госслужащих всех уровней потребовать исполнять свои обяз... Согласна. И хочу напомнить, что во времена СССР советские работники отправлялись в краткосрочные командировки за границу без семьи.
21:44:39 25-08-2024
Запретить выходить на улицу после 22.00 часов. Они суда приехали работать, а не развлекаться так пусть и работают. А с 22.00 до 6.00 отдых. Чтобы высыпались и хорошо работали на благо России. За нарушение штраф в размере месячной зарплаты. За повторное нарушение выдворение из страны и запрет вьезда на 5 лет.