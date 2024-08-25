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Володин рассказал, какие запреты для мигрантов разрабатывает Госдума

С предложениями выступают жители страны

25 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД разрабатывает несколько инициативах в сфере миграции. На рассмотрении уже 28 законопроектов, шесть из них были внесены в августе, сообщает "Дума ТВ".

"Депутаты работают в округах, лидеры парламентских фракций участвуют в региональных избирательных кампаниях. По итогам встреч с жителями депутаты вносят законодательные инициативы и предложения, направленные на решение проблем, о которых говорят люди", – цитирует Володина телеграм-канал "ДумаТВ".

В этом году Госдума приняла шесть законов, регулирующих сферу миграции. Сейчас же в проработке следующие инициативы:

  • запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких;
  • ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ;
  • ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.

По словам Володина, представители политических фракций Государственной Думы уже высказались в поддержку этих инициатив.

Спикер ГД предложил подписчикам его канала высказать свое мнение.

Госдума Мигранты

Комментарии 4

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Гость

16:55:18 25-08-2024

От Госслужащих всех уровней потребовать исполнять свои обязанности в полном обьеме можно попробовать.

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Гость

17:23:08 25-08-2024

"С предложениями выступают жители страны"...
Какой? Таджикистан?
Суда по топам басмачей с выводком, на улицах и в собесах.

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Галина

19:19:46 25-08-2024

Гость (16:55:18 25-08-2024) От Госслужащих всех уровней потребовать исполнять свои обяз... Согласна. И хочу напомнить, что во времена СССР советские работники отправлялись в краткосрочные командировки за границу без семьи.

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Гость

21:44:39 25-08-2024

Запретить выходить на улицу после 22.00 часов. Они суда приехали работать, а не развлекаться так пусть и работают. А с 22.00 до 6.00 отдых. Чтобы высыпались и хорошо работали на благо России. За нарушение штраф в размере месячной зарплаты. За повторное нарушение выдворение из страны и запрет вьезда на 5 лет.

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