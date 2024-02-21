Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет

Так он прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами СССР и Великобритании еще в 1956 году

21 февраля 2024, 19:39, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами СССР и Великобритании, сообщает "Дума ТВ".

По словам Володина, в 1956 году СССР взял и отдал Лондону "в одностороннем порядке" разрешение на вылов рыбы возле российских берегов. Теперь же "рыбу, которую 68 лет ели бессовестные англичане", удалось вернуть.

"Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион – меню рыбное – формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют", – заявил председатель Госдумы.Напомним, что 21 февраля Госдума приняла документ об отказе соглашения 1956 года, который позволял британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. В пояснительной записке отмечалось, что денонсация договора не нанесет большого ущерба для России, поскольку еще в марте 2022 года Лондон принял решение прекратить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.