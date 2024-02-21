Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет
Так он прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами СССР и Великобритании еще в 1956 году
21 февраля 2024, 19:39, ИА Амител
Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал денонсацию соглашения о рыболовстве, заключенного между правительствами СССР и Великобритании, сообщает "Дума ТВ".
По словам Володина, в 1956 году СССР взял и отдал Лондону "в одностороннем порядке" разрешение на вылов рыбы возле российских берегов. Теперь же "рыбу, которую 68 лет ели бессовестные англичане", удалось вернуть.
"Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион – меню рыбное – формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют", – заявил председатель Госдумы.Напомним, что 21 февраля Госдума приняла документ об отказе соглашения 1956 года, который позволял британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. В пояснительной записке отмечалось, что денонсация договора не нанесет большого ущерба для России, поскольку еще в марте 2022 года Лондон принял решение прекратить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
19:59:35 21-02-2024
Клоун. Русским эта рыба, как и все остальные недра, не достанется
07:05:25 22-02-2024
Гость (19:59:35 21-02-2024) Клоун. Русским эта рыба, как и все остальные недра, не доста... А причем здесь достанется или нет, тут другая логика. Они когда санкции против России вводили и запрещали западным компаниям работать с нами, они думали о выгоде? Нет. Они хотели сделать плохо экономике России и ухудшить жизнь населения России, чтобы оно потом снесло власть. Вон Карлсберг отчитался об убытках 6,5 млрд евро по итогам ухода из России. Зато типа русские не попьют западного пива. Здесь с рыбой такая же логика - хотите сделать плохо нам - мы сделаем плохо вам. Пускай ищут треску в другом месте и по более дорогим ценам, пускай британцы за свои традиционные фиш энд чипс платят более высокую стоимость. Глядишь и они начнут материть Джонсона и Сунака)
20:18:30 21-02-2024
Что-то долго думали.С этих пор этим пакостникам англичанам нашу рыбку не съесть, остаётся у себя дома на люстре покачаться.
20:47:24 21-02-2024
С такими ценами жрите сами...
21:06:03 21-02-2024
Ну и где рыба? Им же и продадут.
23:50:08 21-02-2024
Олег (21:06:03 21-02-2024) Ну и где рыба? Им же и продадут.... Продадут китайцам.
08:56:55 22-02-2024
Гость (23:50:08 21-02-2024) Олег (21:06:03 21-02-2024) Ну и где рыба? Им же и прод... Китайцы едят грызунов и насекомых, а не рыбу.
09:18:43 22-02-2024
Гость (08:56:55 22-02-2024) Гость (23:50:08 21-02-2024) Олег (21:06:03 21-02-2024)... Не судите по себе: не то читаете. У китайцев прекрасная кухня, во всех регионах разная. А то, что вы написали, для ид..тов-туристов.
09:21:10 22-02-2024
Гость (08:56:55 22-02-2024) Гость (23:50:08 21-02-2024) Олег (21:06:03 21-02-2024)... китайцы едят все что летает кроме самолетов, все что плавает кроме пароходов, все что бегает кроме паровозов. (с)
23:10:11 21-02-2024
Значит скоро рыба подорожает, к бабке не ходи. А кто им мешал раньше этот героический шаг совершить. Десять лет санкции вводят, а они вон какую ответу замутили, по самому больному , по треске ударили.
09:19:16 22-02-2024
Ждем завала дешёвой рыбы на прилавках.
12:52:30 22-02-2024
Гость (09:19:16 22-02-2024) Ждем завала дешёвой рыбы на прилавках.... Рот шире разевай.Рыбу задёшево.Ага,как бы не так,штаны последние снимут.
11:45:03 22-02-2024
Эта новость говорит лишь о том что ждите подорожания рыбы потому что она теперь наша, а для себя никаких денег "не жалко".
15:05:40 22-02-2024
Не холодно, не жарко от этого.