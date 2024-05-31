Володин: с 1 июня вступит в силу закон о выдаче автомобилей участникам СВО

Председатель Госдумы напомнил, что долг депутатов — создать для получивших ранение ветеранов СВО условия для восстановления и возвращения к нормальной жизни

31 мая 2024, 21:45, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 июня в силу вступит закон о выдаче автомобилей участникам спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Участники СВО, имеющее тяжелое ранение, мешающее передвижению, смогут получить автомобили с ручным управлением. Володин был автором нововведения: парламентарий отмечал, что личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье.

Председатель Госдумы напомнил, что долг депутатов – создать для получивших ранение ветеранов СВО условия для восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Система ручного управления позволяет людям с ограниченными возможностями самостоятельно управлять автомобилем. Она придумана для тех, кто не может пользоваться стандартными автомобильными педалями.